Когда беспилотные автомобили вытеснят с дорог обычные

Пока они проходят испытания

И в снегопад, и в хорошую погоду. По московским улицам сейчас курсируют несколько десятков автомобилей-беспилотников с инженерами в кабине. Машины, которыми управляет искусственный интеллект, довольно скоро станут неотъемлемой частью городской жизни.

Красно-белая иномарка медленно выезжает на Аминьевское шоссе. Молодой человек за рулём предельно внимателен. Следить ему нужно не только за дорогой, но и за поведением своего подопечного - беспилотного автомобиля по имени Кода. Собственного имени машина удостоилась благодаря искусственному интеллекту, который ей управляет. Водитель здесь нужен для подстраховки и тестирования робота в различных дорожных условиях. Таких автомобилей на российских дорогах сейчас уже порядка 70.

Конечный пункт маршрута задан на специальной высокоточной hd-карте. По ней беспилотник довольно уверенно ориентируется в пространстве и не теряется даже на том отрезке пути, где разметка отсутствует.

Точно так же автомобиль себя поведёт, если по пути что-то пойдёт не по плану. Например, если перед ним выбежит животное или кто-то остановится на дороге. Если объехать препятствие, не нарушив правил нельзя, беспилотник так и не сдвинется с места. В этом пока и есть главный вопрос для наших разработчиков: нетрудно научить робота нарушать правила, но тогда это бы противоречило самой концепции создания идеального электронного водителя.

"Именно поэтому необходимо проезжать миллионы километров именно на дорогах общего пользования, а не на закрытых площадках, поскольку нам надо научить робота предсказывать поведение других людей, нужно погружать его именно в ту ситуацию, где ему потом предстоит действовать самостоятельно", - рассказал директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей "Яндекс" Артём Фокин.

Март 2018-го. США. Штат Аризона. Беспилотный автомобиль насмерть сбивает пешехода. 49-летняя Хелен Херцберг переходила дорогу в неположенном месте, толкая рядом с собой велосипед. Алгоритм беспилотного автомобиля компании Uber в то время ещё не умел определять пешеходов, нарушающих ПДД, а инженер за рулём отвлёкся.

По расчётам разработчиков, чтобы окончательно стать автономными и избавиться от сопровождения водителей, беспилотникам нужно учиться ездить ещё года 2-3 . А пока нарушать за робота ПДД в тех случаях, где иного пути не остаётся, всё ещё приходится человеку.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".