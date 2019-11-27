Ведущую "Дома-2" нашли голой в кустах

Она спряталась за веткой пальмы
42-летняя телеведущая и певица Ольга Орлова сфотографировалась обнаженной во время работы и отдыха на Сейшельских Островах.
Бывшая солистка поп-группы "Блестящие" выложила в Instagram снимок, на котором она стоит вполоборота рядом с пальмой. Звезда полностью раздета, свои шикарные формы она кокетливо прикрывает веткой. "Доброе утро", - подписала откровенное фото Орлова.
Ольга Орлова на Сейшелах не только отдыхает, но и работает. Там снимаются некоторые выпуски шоу "Дом-2". Многие поклонники, увидев Орлову в таком райском месте, сравнили ее с Евой.
- А твой Адам где-то страдает! Ольга - вы супер!
- Эстетично и совсем не пошло.
- Молодец, без комплексов.
Впрочем, некоторые подписчики посчитали фотографию под пальмой непристойной.
- Стыдоба.
- Очень круто, просто огонь, но на это же ваш сын взрослый смотрит, как так!
- Зачем???
Ольга Орлова нечасто балует фанатов откровенными снимками. Если она и показывает фигуру, то в основном во время отдыха за границей. Телеведущая признается, что обожает море.
В 2001 году Орлова родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. Их брак распался в 2004 году.
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