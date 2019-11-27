ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ведущую "Дома-2" нашли голой в кустах

13:27
  • среда
  • 27 ноября 2019

Она спряталась за веткой пальмы

42-летняя телеведущая и певица Ольга Орлова сфотографировалась обнаженной во время работы и отдыха на Сейшельских Островах. 
История любви Черно и Оганесяна из "Дома-2" в 8 фото

Бывшая солистка поп-группы "Блестящие" выложила в Instagram снимок, на котором она стоит вполоборота рядом с пальмой. Звезда полностью раздета, свои шикарные формы она кокетливо прикрывает веткой. "Доброе утро", - подписала откровенное фото Орлова. 

Ольга Орлова на Сейшелах не только отдыхает, но и работает. Там снимаются некоторые выпуски шоу "Дом-2". Многие поклонники, увидев Орлову в таком райском месте, сравнили ее с Евой. 

- А твой Адам где-то страдает! Ольга - вы супер!

- Эстетично и совсем не пошло. 

- Молодец, без комплексов.

Впрочем, некоторые подписчики посчитали фотографию под пальмой непристойной. 

- Стыдоба.

- Очень круто, просто огонь, но на это же ваш сын взрослый смотрит, как так!

- Зачем??? 

Ольга Орлова нечасто балует фанатов откровенными снимками. Если она и показывает фигуру, то в основном во время отдыха за границей. Телеведущая признается, что обожает море.

В 2001 году Орлова родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. Их брак распался в 2004 году. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Ольга Орлова
Ольга Орлова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.