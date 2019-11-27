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В Кремле отреагировали на новый допинговый скандал

14:43
  • среда
  • 27 ноября 2019

Москва призывает сохранять трезвые оценки по ситуации с РУСАДА

Российские спортивные власти максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным сообществом и WADA. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя рекомендации комитета по соответствию всемирного антидопингового агентства об отстранении нашей страны от международных соревнований на четыре года, передает "ТВ Центр".

По его словам, сейчас надо сохранить трезвость оценок, ведь решение еще не вынесено. Также Песков отметил, что подготовка всех международных спортивных мероприятий в России продолжается в плановом порядке.

О том, что необходимо уделить ещё больше внимания борьбе с  допингом, шла речь на встрече главы Минспорта с представителями спортивных федераций. Кроме того, Павел Колобков сообщил, что надо спокойно всем работать и готовиться к олимпийским играм.

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