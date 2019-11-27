ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шведский суд отклонил апелляцию "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

14:48
  • среда
  • 27 ноября 2019

Шведский суд встал на сторону Киева

Суд Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" на решение арбитража в отношении контрактов на поставку и транзит голубого топлива через Украину. Об этом сообщает "Газета.Ru".
Время на исходе: Кремль о газовом споре с Украиной

Напомним, около двух лет назад российскую компанию обязали выплатить Киеву более двух с половиной миллиардов долларов. В Москве вердикт неоднократно обжаловали, а затем и вовсе потребовали его полностью отменить.

Кроме того, российская компания направила в Стокгольм документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом", украинская сторона в свою очередь  настаивала на пересмотрах транзитного тарифа и компенсацию в размере более 12 миллиардов долларов.

Шведский суд вновь встал на сторону Киева, где уже поспешили отпраздновать победу. И заявили, что новый договор должен быть подписан до 13 декабря в соответствии с европейскими правилами по резервированию долгосрочных мощностей.

Главное сегодня
Газопровод компании "Газпром"
Газопровод компании "Газпром"
"Нафтогаз Украины"
"Нафтогаз Украины"
Газоперегонный узел
Газоперегонный узел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.