Шведский суд отклонил апелляцию "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Шведский суд встал на сторону Киева

Суд Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" на решение арбитража в отношении контрактов на поставку и транзит голубого топлива через Украину. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Напомним, около двух лет назад российскую компанию обязали выплатить Киеву более двух с половиной миллиардов долларов. В Москве вердикт неоднократно обжаловали, а затем и вовсе потребовали его полностью отменить.

Кроме того, российская компания направила в Стокгольм документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом", украинская сторона в свою очередь настаивала на пересмотрах транзитного тарифа и компенсацию в размере более 12 миллиардов долларов.

Шведский суд вновь встал на сторону Киева, где уже поспешили отпраздновать победу. И заявили, что новый договор должен быть подписан до 13 декабря в соответствии с европейскими правилами по резервированию долгосрочных мощностей.