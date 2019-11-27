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Известный 35-летний актер погиб на съемках

13:56
  • среда
  • 27 ноября 2019

Он работал в Китае

Тайваньско-канадский актер и модель Годфри Гао умер на съемках спортивного реалити-шоу "Догони меня" в городе Нинбо провинции Чжэцзян. 
Умер актер Жигалин из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Трагический инцидент произошел 27 ноября, когда Годфри Гао снимался для китайского телевидения. Участники шоу "Догони меня" разбиваются на две команды и соревнуются в беге. Гао потерял сознание на съемочной площадке и упал. Как пишет ТАСС, врачи более двух часов пытались привести актера в чувства. После этого его доставили в больницу, где знаменитость скончалась. 

Годфри Гао известен по таким фильмам, как "Орудия смерти: Город костей", "Шанхайская крепость", "Легенда древнего меча", "Нефритовый кулон" и так далее. Он стал первым мужчиной азиатского происхождения, который снялся в рекламе фирмы Louis Vuitton. 

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