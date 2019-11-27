Известный 35-летний актер погиб на съемках

Он работал в Китае

Тайваньско-канадский актер и модель Годфри Гао умер на съемках спортивного реалити-шоу "Догони меня" в городе Нинбо провинции Чжэцзян.

Трагический инцидент произошел 27 ноября, когда Годфри Гао снимался для китайского телевидения. Участники шоу "Догони меня" разбиваются на две команды и соревнуются в беге. Гао потерял сознание на съемочной площадке и упал. Как пишет ТАСС, врачи более двух часов пытались привести актера в чувства. После этого его доставили в больницу, где знаменитость скончалась.

Годфри Гао известен по таким фильмам, как "Орудия смерти: Город костей", "Шанхайская крепость", "Легенда древнего меча", "Нефритовый кулон" и так далее. Он стал первым мужчиной азиатского происхождения, который снялся в рекламе фирмы Louis Vuitton.