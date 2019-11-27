Кончаловский высказался о состоянии пережившей кому дочки Маши

Режиссер верит в лучшее

82-летний режиссер Андрей Кончаловский рассказал о дочери Марии, которая шесть лет находится в больнице под наблюдением врачей. В 14-летнем возрасте она впала в кому после аварии во Франции.

Андрей Кончаловский, который редко высказывается о трагедии с дочкой, старается с оптимизмом смотреть на состояние 20-летней Марии. "У Виктора Франкла главная философия: иметь силу - найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима", - сказал режиссер в программе "Познер".

Кончаловский и его дочь попали в ДТП 12 октября 2013 года. Режиссер не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в другой автомобиль. Мария была не пристегнута. Она получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому. Французские врачи предложили отключить девочку от аппарата поддержания жизни, однако Кончаловский и его супруга Юлия Высоцкая продолжили бороться за ребенка.

"Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля. Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть. И убедить всех, что он есть", - признавалась Высоцкая в разговоре о состоянии дочери. По слухам, Мария вышла из комы, однако еще не может самостоятельно передвигаться.