Космонавты перешли на памперсы из-за поломки туалетов на МКС

У россиян он переполнился, у американцев вышел из строя

На Международной космической станции (МКС) вышли из строя все туалеты. Находящиеся в космосе астронавты и космонавты были вынуждены надеть подгузники.

Как сообщил командир МКС итальянец Лука Пармитано, в американском сегменте горел индикатор о неисправности, а в российском сработал сигнал о переполненности бака, пишет "Газета.Ru".

При этом в Роскосмосе опровергли, что в российском сегменте есть какие-то проблемы с ассенизационно-санитарным устройством. "У нас все в порядке, Лука не прав", - завили в госкорпорации.

На данный момент все АЗУ починены, необходимость в "космических подгузниках" отпала.

Сейчас на МКС работаю шесть человек: россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также командир итальянец Лука Пармитано.