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Путин лично простился с Людмилой Вербицкой

14:34
  • среда
  • 27 ноября 2019

Для президента смерть бывшего ректора СПбГУ стала личной утратой

Владимир Путин приехал проститься с президентом и бывшим ректором Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. Она скончалась в минувшее воскресенье.
Эталон образования и грамотности: какой мы запомним Людмилу Вербицкую

Траурная церемония прошла в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПБГУ. Владимир Путин возложил к гробу бордовые розы. Затем президент пообщался с родственниками и коллегами Вербицкой. Покидая церемонию, он остановился у гроба и склонил голову.

Похоронят Людмилу Вербицкую на Северном кладбище.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что для Путина ее смерть стала личной утратой. Глава государства с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался.

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Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой
Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой
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