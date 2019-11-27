Путин лично простился с Людмилой Вербицкой

Для президента смерть бывшего ректора СПбГУ стала личной утратой

Владимир Путин приехал проститься с президентом и бывшим ректором Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. Она скончалась в минувшее воскресенье.

Траурная церемония прошла в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПБГУ. Владимир Путин возложил к гробу бордовые розы. Затем президент пообщался с родственниками и коллегами Вербицкой. Покидая церемонию, он остановился у гроба и склонил голову.

Похоронят Людмилу Вербицкую на Северном кладбище.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что для Путина ее смерть стала личной утратой. Глава государства с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался.