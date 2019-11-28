Что можно есть в Рождественский пост: календарь питания по дням

Один из самых строгих постов в православии

28 ноября у православных начинается Рождественский пост. 40 дней - до 6 января - россияне готовят свои тело и душу к одному из самых главных праздников – Рождеству Христову (7 января).

Рождественский пост или Четыредесятница требует строго воздержания. Послабления в пище касаются только беременных женщин, детей, а также людей, которым по состоянию здоровья важно употреблять в пищу определенные продукты.

В этот период следует получить благословение у батюшки, ходить в храм, читать молитвы, не допускать в душе злобы, зависти и уныния. В течение 40 постных дней стоит воздержаться от увеселительных мероприятий, праздников и интимной близости.

Во время Рождественского поста запрещено есть мясо, птицу, молочные продукты, сливочное масло, яйца и другие продукты животного происхождения. Основу питания все 40 дней составят супы, крупы, макароны, бобовые, грибы, овощи, фрукты и орехи. По некоторым дням можно рыбу, блюда на растительном масле и вино. Не стоит злоупотреблять специями и маринованными продуктами.

28 ноября - первый день поста не отличается особой строгостью. Хозяйки готовят кутью (поминальную кашу) и угощают ею всех гостей дома. Можно употребить горячую пищу с постным маслом и рыбу.

В период с 29 ноября до 19 декабря (до Дня Святого Николая Чудотворца) горячую пищу нельзя есть по понедельникам, средам и пятницам, а по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – можно. 4 декабря в день Введения во храм Пресвятой Богородицы верующие могут заручиться в храме поддержкой Бога на время строго поста.

29 ноября, 11 и 18 декабря - сухоядение, т.е можно только сырые овощи хлеб, фрукты и сухофрукты; 30 ноября и 1,3,5,7,8,10,12,14,15,17 декабря можно рыбу; 2,9 и 16 декабря нужно есть горячую пищу без масла. Во остальные дни, кроме сухоядения, можно сдобрить еду растительным маслом. 1,6,8,13,15,19 декабря можно бокал красного сухого или полусладкого вина, разбавленного водой.

После Дня Святого Николая Чудотворца пост ужесточается. С 20 декабря до 1 января включительно в понедельник, среду и пятницу нужно есть постные блюда без масла, а во вторник, четверг и на выходных можно позволить себе рыбу и горячий чай. Верующим стоит помнить, что в новогоднюю ночь, которая выпадает на среду, также следует придерживаться строгого поста.

20, 25 декабря и 1 января – сухоядение; 21,22,28,29 декабря – можно рыбу; 23, 30 декабря – еда без масла; 22, 29 декабря– можно вино.

Последняя неделя поста – со 2 января по 5 января – самая строгая. В эти дни нельзя употреблять рыбу, соль, сахар, горячие напитки, вино. Масло можно только в четверг (2 января), субботу и воскресенье.

6 января, в Сочельник, весь день нужно пить только воду. С появлением звезд на небе можно разговляться сочивом из замоченных в воде рисовых или пшеничных зерен с добавлением меда, сухофруктов и орехов.

7 января пост заканчивается, и православные праздную Рождество. Однако стоит помнить, что выход из поста должен быть осторожным, так как большое количество принятой пищи может плохо сказаться на здоровье.