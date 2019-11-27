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Названы ранние признаки самого опасного вида рака

14:54
  • среда
  • 27 ноября 2019

Опухоль трудно диагностировать

Рак поджелудочной железы считается одним из самых агрессивных и смертельных видов онкологии. Диагностировать недуг нелегко, зачастую признаки появляются лишь на поздней стадии.
Названа устойчивая к раку группа крови

Врачи предупреждают, что основные факторы риска развития этого заболевания - ожирение, курение и злоупотребление алкоголем. При этом некоторые признаки, по которым можно предугадать развитие рака, все же есть, рассказал заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер.

По словам эксперта, есть связь между развитием рака и сахарным диабетом. Если у пациента с нормальным весом, старше 60 лет неожиданно диагностировали диабет, надо срочно обследовать поджелудочную.

Кроме того, как отметил врач, есть два главных симптома, которые должны насторожить. Это частые необъяснимые боли в спине, а также потеря аппетита, пишет "Российская газета" со ссылкой на издание Focus.de.

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