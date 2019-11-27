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Российские Ту-95 сопроводили японские и корейские истребители

15:13
  • среда
  • 27 ноября 2019

Летчики выполняли полет строго по международным правилам

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35С сообщили в Минобороны.
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"Во время полета самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как отметили российские военные, летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты, которые проходят в строгом соответствии с Международными правилами. На сей раз на нескольких этапах 10-часового путешествия у Ту-95МС появились попутчики. Бомбардировщики сопровождали пара истребителей F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.

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