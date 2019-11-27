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"Ваше быдлячество": "Королеву России" унизили за уличный жаргон

15:57
  • среда
  • 27 ноября 2019

Модели не понравилось, что журналист не оценил ее советы

Победительница конкурса "Королева России - 2019" Элина Воронцова обложила трехэтажным матом журналиста, который якобы снял неудачный репортаж о ней.

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Репортер подготовил материал про секреты успешной жизни модели, однако выставил ее не как гламурную светскую львицу, а как содержанку, которая раскручивает мужчин на деньги. Такое представление девушке не понравилось.

Она позвонила журналисту и высказала все, что о нем думает. Телефонный разговор длился 1 минуту 49 секунд и за это время главная красавица страны 22 раза матернулась. Запись без цензуры опубликовал telegram-канал Mash.

"Ты, петушара, решил записать меня в бывшие модели... Когда человек прет против меня и обливает такой грязью... ему потом язык просто могут отрезать. Ты компенсацию за все это говно будешь выплачивать до конца всей своей жизни, я тебе отвечаю", - ополчилась на журналиста Воронцова.

Впрочем, работник СМИ терпеть оскорбления не стал и написал заявление в полицию. В комментариях в Instagram народ диву дается, где хрупкая Элина научилась так отборно материться.

"Элина, а где вы научились так изящно матерится?"

"Ваше быдличество) Вот это хабалка, потрясающе!"

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Конкурс красоты "Королева России" прошел 21 ноября 2019 года в Москве. 32-летняя Воронцова заняла в нем первое место. Модель владеет сетью бутиков "fashion-империя", работает радиоведущей на станции Megapolis FM. По ее словам, она уже 10 лет замужем за Денисом Красниковым.

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