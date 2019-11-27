Украинец страшно отомстил невоспитанному американцу

Гражданин США осознал, как тяжела жизнь мигранта

Тяжелое наказание с несомненным воспитательным эффектом пришлось вынести 37-летнему американцу. Гражданин США повел себя грубо, плюнув в мигранта с Украины и пригрозив ему расправой. За это ему пришлось писать эссе о тяготах жизни в эмиграции.

Продавец машин родом с Украины попросил посетителя убрать за собой мусор. В ответ американец пригрозил его зарезать, а вдобавок плюнул в лицо. Кроме того, дебошир посоветовал украинцу "убираться в свою страну".

Судью такое поведение соотечественника сильно расстроило. И он нашел метод перевоспитания американца. "Я не прошу вас сосредоточиться на какой-то конкретной стране. Я хочу, чтобы вы представили себя на их месте и написали сочинение о преградах, которые попадаются на их пути", – цитирует судью New York Times

Обидчику придется написать эссе в 500 слов – о трудностях, которые испытывают мигранты. Кроме того, американца приговорили к 90 дням заключения. Однако этот срок нарушитель уже отсидел.