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Путин открыл памятник Даниилу Гранину

15:55
  • среда
  • 27 ноября 2019

Президент назвал писателя выдающимся соотечественником

Владимир Путин в среду принял участие в церемонии открытия памятника Даниилу Гранину. Скульптура установлена на Дальневосточном проспекте рядом с библиотекой, названной в честь писателя-фронтовика.
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Гранин изображен сидящим в кресле в окружении книг и журналов. По словам дочери писателя, скульптура отражает портретные черты и характер ее отца.

Открывая памятник, Владимир Путин напомнил, что судьба Даниила Гранина была неразрывна связано с Ленинградом. Его личность впитала лучшие черты родного города, олицетворяла характер подлинного интеллигента, заметил президент. Видео выступления публикует ТВЦ.RU.

"Гранин был убежден, что справедливость и правда всегда побеждают. Понимал глубокий смысл человеческой жизни, называл ее чудом и призывал беречь ее, как высшее благо", - сказал Путин.

Даниил Гранин скончался в июле 2017 года на 99-м году жизни.

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Открытие памятника Даниилу Гранину
Открытие памятника Даниилу Гранину
Владимир Путин на открытии памятника Даниилу Гранину
Владимир Путин на открытии памятника Даниилу Гранину
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