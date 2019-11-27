Варум пожаловалась на проблемы в браке с Агутиным

Певица призналась в интервью, что в семейной жизни у звездной пары не всё гладко

Певица Анжелика Варум откровенно рассказала о браке с музыкантом Леонидом Агутиным. Артистка дала интервью, в котором пожаловалась на "срывы" в отношениях.

"Раздражительность, конечно, накапливается. Но это настолько закономерный и прогнозируемый процесс, что никто из нас не акцентирует на этом внимания. Оба можем в какой-то момент сорваться", - призналась она.

При этом певица оговорилась, что подобные конфликты уже давно не являются для звездной пары предметом взаимных обид.

"Все понятно - усталость", - резюмировала Варум в ответ на вопрос журналиста WDay.ru, который поинтересовался у нее, могут ли рабочие моменты стать причиной конфликтов в браке пары.

Варум и Агутин поженились в Венеции в 2000 году. Свадьбу они сыграли в Венеции. Пара воспитывает дочь Елизавету. В настоящий момент она живет в США. Подробнее о жизни дочери Варум читайте в материале ТВЦ.RU.