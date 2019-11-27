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"К этому идет": Путин и Зеленский поговорят тет-а-тет в Париже

16:27
  • среда
  • 27 ноября 2019

О такой возможности сообщили в Кремле

Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться тет-а-тет во время саммита "нормандской четверки" в Париже. О такой вероятности сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Я думаю, что к этому дело идет. Они будут находиться в одном помещении, думаю, они переговорят друг с другом", - заявил Ушаков. Его слова приводит ТАСС.

Ожидается, что саммит будет состоять из трех частей. Это переговоры, рабочий обед и пресс-конференция. По словам Ушакова, пока неизвестно, будет ли это совместный брифинг всех четырех лидеров.

Встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже 9 декабря. Ожидается, что лидеры России, Украины, Франции и Германии примут некий итоговый документ. Ушаков отметил, что эксперты уже согласовали его текст, однако главы государств документ пока не видели.

Не исключено, что лидеры "четверки" захотят учесть новые моменты и дополнить текст. Ушаков допустил и  достижение личных договоренностей.

Владимир Путин и Владимир Зеленский в понедельник поздно вечером провели телефонный разговор. Лидеры России и Украины обсуждали подготовку к саммиту в "нормандском формате" и вопрос передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей. Как сообщили в Кремле, инициатором звонка стал Зеленский.

Во вторник украинский президент раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным. Зеленский подтвердил, что одной из тем было возвращение кораблей, в частности, нехватка на них технического оборудования. Кроме того, затрагивалась тема газовых отношений России и Украины.

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