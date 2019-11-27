Пользователи Сети пытаются "развидеть" девочку с аномально тощими ногами

Ловкая оптическая иллюзия перепугала россиян

Фотография маленькой девочки на фоне сухой травы с "аномально худыми ногами" переполошила интернет.

Впервые взглянув на кадр, можно заметить малышку в сапогах и плотных колготках, чьи ноги кажутся неестественно худыми и деформированными. Однако при более детальном просмотре можно разглядеть пакет с попкорном, который сливается с сухой травой и закрывает часть ног ребенка.

"До сих пор не вижу попкорна, но рад, что девочка ничем не больна"

"Господи, я себе глаза сломал"

"Как теперь опять увидеть тонкие ноги?"