ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пользователи Сети пытаются "развидеть" девочку с аномально тощими ногами

16:49
  • среда
  • 27 ноября 2019

Ловкая оптическая иллюзия перепугала россиян

Фотография маленькой девочки на фоне сухой травы с "аномально худыми ногами" переполошила интернет.

Впервые взглянув на кадр, можно заметить малышку в сапогах и плотных колготках, чьи ноги кажутся неестественно худыми и деформированными. Однако при более детальном просмотре можно разглядеть пакет с попкорном, который сливается с сухой травой и закрывает часть ног ребенка.

"До сих пор не вижу попкорна, но рад, что девочка ничем не больна"

"Господи, я себе глаза сломал"

"Как теперь опять увидеть тонкие ноги?"

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Фото с оптическим обманом
Фото с оптическим обманом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.