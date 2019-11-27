Путин объявил название для трассы Москва - Петербург

Президент предложил представить к наградам строителей трассы М-11

Событие поистине исторического масштаба. Москва и Санкт-Петербург получили скоростное автомобильное сообщение. Это стало возможным благодаря новой трассе М-11, последний участок которой открылся в среду в Ленинградской области. Старт движению по магистрали дал Владимир Путин. Президент отметил, что проект такого уровня уникален для нашей страны. Это первая трасса между мегаполисами, построенная в постсоветское время с нуля, а также первый крупный федеральный инвестиционный дорожный проект. Глава государства поручил подготовить предложения о представлении к наградам строителей трассы "Нева".

Первые автомобили - спецтранспорт и грузовики - торжественно проезжают через пункт оплаты. Скоростная магистраль, соединяющая две столицы, официально открыта. Теперь добраться на машине из Петербурга в Москву и обратно можно вдвое быстрее. За запуском вместе со строителями, трудившимися над трассой девять лет и поэтапно сдававшими отдельные участки, наблюдал Владимир Путин. Президент поблагодарил их за работу.

"В истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного пока не было. Такого уровня, такого класса не было. Теперь есть. Есть чем гордиться", - сказал Путин.

669 километров - длина всей магистрали. И ее реально проехать за шесть часов. И это сейчас, при максимально разрешенной в зимний период скорости в 110 километров в час. Есть и где отдохнуть, перекусить и заправить машину . Шесть завершенных многофункциональных зон вдоль трассы. Плюс - контейнерные заправки через каждые 80 километров. С пустым баком остаться трудно, но на случай ЧП круглосуточно дежурят аварийные комиссары. Они могут и бензин подвезти, и медпомощь оказать. В общем, быстро, безопасно, комфортно. Ни светофоров, ни перекрестков. Чтобы было еще и относительно дёшево, стоит обзавестись транспондером - это специальное устройство бесконтактной оплаты. Стоимость проезда с ним - 1331 рубль в будние дни и 1494 рубля - в выходные. Наличными - дороже, но не значительно. Преимущества дороги отдельно отметил и Путин - на совещании после запуска.

"Это важный инфраструктурный проект, который окончательно завершён сегодня, будет играть существенную роль и для северо-запада, и для всей страны. Это повышение конкурентоспособности регионов, по которым трасса проходит, это новые возможности для туристической отрасли, это повышение инвестиционной привлекательности в целом. Хотел бы отметить и то обстоятельство, что это хороший пример государственно-частного партнёрства. И государство принимало участие, и частные компании, французские, турецкие строительные компании. Все работали как одна команда на результат. И он достигнут", - подвел итоги стройки президент.

Дорога проходит через шесть российских регионов - Москву, Петербург, Ленинградскую, Московскую, Тверскую и Новгородскую области. Обращаясь к их руководителям, президент замечает: магистраль построили, но это, возможно, только начало большой работы.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.