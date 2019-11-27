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Путин посетил родной клуб дзюдо

18:09
  • среда
  • 27 ноября 2019

Президент вручил госнаграды выдающимся спортсменам

Владимир Путин вручил госнаграды в клубе дзюдо "Турбостроитель" в Санкт-Петербурге. Президент приехал в клуб, где сам занимался много лет назад. Он осмотрел новые помещения и понаблюдал за тренировками, передает "Интерфакс".

Звания, медали и почетные грамоты получили многие знаменитые спортсмены-дзюдоисты, в их числе тренера, инструкторы и судья. Так, тренеру Татьяне Ивановой и спортсмену-инструктору Тагиру Хайбулаеву вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени.

Ордена Александра Невского удостоен гендиректор общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борис Ротенберг, Ордена Почета - президент клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин.

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