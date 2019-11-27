Реставрация Ново-Иерусалимского монастыря завершена

Об этом объявил Дмитрий Медведев

Ново-Иерусалимский монастырь в Московской области полностью восстановлен. Об этом заявил Дмитрий Медведев на итоговом заседании попечительского совета благотворительного фонда по воссозданию обители.

Премьер отметил, что правительство станет регулярно финансировать содержание этого комплекса. На реставрацию почти 30 объектов обители из федерального бюджета было выделено десять миллиардов рублей, отмечает "ТВ Центр". Средства жертвовали и крупные российские компании, и простые прихожане. За десять лет укрепили фундаменты, создана заново инженерная инфраструктура и восстановлены интерьеры монастыря.

"Мы занимались этим более десяти лет. Результат действительно очень хороший. Я испытываю даже определенную гордость за то, что эта работа была проделана. Хотя, когда в 2008 году я впервые посетил монастырь вместе с покойным патриархом Алексием II, он был практически разрушен. Благодаря труду многих людей мы спасли уникальный памятник российской и мировой культуры, нашу национальную святыню", - заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"Еще раз хотел выразить благодарность всем, кто принимал активное участие в осуществлении этой замечательной программы. Очень большой вклад в возрождение обители внесли, конечно, специалисты. И все они разделяли общую ответственность за возвращения монастыря и его культурного значения", - сказал патриарх Кирилл.