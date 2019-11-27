В Россию привезли закупленный для тяжелобольных детей "Диазепам"

Ввоз осуществил Московский эндокринный завод по распоряжению правительства

В Россию официально поставлена незарегистрированная форма лекарственного препарата "Диазепам". Она необходима для детей, больных эпилепсией.

Ввоз осуществил Московский эндокринный завод по распоряжению правительства, передает "ТВ Центр". Всего закуплено 3100 упаковок препарата. До 29 ноября их доставят в 45 регионов, которые заявили о потребности в лекарстве. Как рассказали на Московском эндокринном заводе, собственное производство "Диазепама" в необходимой форме планируется запустить в четвертом квартале 2020 года.

"В конце следующего года у нас заканчивается регистрация, параллельно будут монтироваться линии, которые закуплены в Италии. И сейчас у нас идут клинические исследования. Надеюсь, что в конце следующего года препараты будут зарегистрированы, линии будут уже запущены, а в первом квартале 2021 года препарат появится у наших потребителей. Необходимая потребность будет закрыта", - советник гендиректора ФГУП "Московский эндокринный завод" Людмила Шершакова.