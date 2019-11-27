ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Россию привезли закупленный для тяжелобольных детей "Диазепам"

18:22
  • среда
  • 27 ноября 2019

Ввоз осуществил Московский эндокринный завод по распоряжению правительства

В Россию официально поставлена незарегистрированная форма лекарственного препарата "Диазепам". Она необходима для детей, больных эпилепсией.

Ввоз осуществил Московский эндокринный завод по распоряжению правительства, передает "ТВ Центр". Всего закуплено 3100 упаковок препарата. До 29 ноября их доставят в 45 регионов, которые заявили о потребности в лекарстве. Как рассказали на Московском эндокринном заводе, собственное производство "Диазепама" в необходимой форме планируется запустить в четвертом квартале 2020 года.

"В конце следующего года у нас заканчивается регистрация, параллельно будут монтироваться линии, которые закуплены в Италии. И сейчас у нас идут клинические исследования. Надеюсь, что в конце следующего года препараты будут зарегистрированы, линии будут уже запущены, а в первом квартале 2021 года препарат появится у наших потребителей. Необходимая потребность будет закрыта", - советник гендиректора ФГУП "Московский эндокринный завод" Людмила Шершакова.

Новости по теме
Производство лекарств
Производство лекарств
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.