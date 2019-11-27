Алдонин показал трогательное фото Веры с новорожденной сестричкой

В семье экс-супруга Началовой счастье

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал многодетным отцом – его вторая супруга Ольга четыре дня назад родила девочку Анжелика.

Маму с новорожденной выписали из больницы, и теперь вся семья собралась дома. 12-летняя Вера уже успела познакомиться с сестричкой и даже подержать ее на руках. Трехлетний Артем, первенец Евгения и Ольги, также не отходит от малышки ни на шаг.

Поклонники поддержали новоиспеченного отца и осыпали его поздравлениями. Некоторые вспомнили поверье, что, когда в семье умирает родственник ему на смену должна прийти новая жизнь.

Женя, я от души поздравляю!!! Теперь ты многодетный отец

Чудесная семья! Счастья и здоровья малышке! Верочка такая трогательная с малышкой на руках...

Юля пришла вместе с этой малышкой

Поздравляю! Надо было Юлечкой назвать дочку! Но ваше дело!

Ольга Алдонина родила Анжелику 23 ноября. Свое интересное положение модель скрывала до последнего и только накануне выложила видео с округлившимся животом.