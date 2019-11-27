ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Завязавший с алкоголем Харатьян удивил посвежевшим видом

18:00
  • среда
  • 27 ноября 2019

Актер привел себя в порядок

59-летний актер Дмитрий Харатьян удивил поклонников помолодевшим и посвежевшим видом.
"Я доходил до края несколько раз": Харатьян откровенно рассказал о своем алкоголизме

Новую фотографию опубликовала в Instagram супруга артиста - директор "Школы Гардемаринов" Марина Майко. У Дмитрия Вадимовича исчезли мешки под глазами, а фигура заметно постройнела, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Последние несколько лет любимец российских женщин не радовал внешним видом. В прошлом у Харатьяна были серьезные проблемы с алкоголем. Они возникли на пике популярности, по всей видимости, актер не справился с повышенным вниманием к своей персоне. Побороть зависимость помогла жена, и уже 15 лет Харатьян даже не притрагивается к рюмке.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.