Завязавший с алкоголем Харатьян удивил посвежевшим видом

Актер привел себя в порядок

59-летний актер Дмитрий Харатьян удивил поклонников помолодевшим и посвежевшим видом.

Новую фотографию опубликовала в Instagram супруга артиста - директор "Школы Гардемаринов" Марина Майко. У Дмитрия Вадимовича исчезли мешки под глазами, а фигура заметно постройнела, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Последние несколько лет любимец российских женщин не радовал внешним видом. В прошлом у Харатьяна были серьезные проблемы с алкоголем. Они возникли на пике популярности, по всей видимости, актер не справился с повышенным вниманием к своей персоне. Побороть зависимость помогла жена, и уже 15 лет Харатьян даже не притрагивается к рюмке.