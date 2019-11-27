Мосгордума приняла социальный бюджет Москвы

Ко второму чтению было внесено 35 поправок

Столичные депутаты приняли бюджет Москвы на ближайшие три года. "ТВ Центр" отмечает, что главный финансовый документ города социально ориентирован.

Ко второму чтению было внесено 35 поправок. Так, парламентарии решили предусмотреть средства на дополнительное ежемесячное пособие в размере более полутора тысяч рублей. Его будут получать "дети войны". Это более 80 тысяч москвичей, которые родились с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Кроме того, депутаты настояли на увеличении в следующем году более чем на 5% всех видов пособий семьям с детьми. Ежегодно власти Москвы намерены тратить более полутора триллионов рублей или свыше 53% бюджета на социальную сферу - здравоохранение и образование, культуру и спорт, а также выплаты.