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Бюджет столицы поддержан представителями всех фракций Мосгордумы

18:17
  • среда
  • 27 ноября 2019

Стали известны результаты голосования за документ

Представители всех фракций в Мосгордуме поддержали бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
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Он объявил результаты голосования. "За - 35, против семь, воздержались - двое. Решение о принятии бюджета города Москвы оформляется постановлением Московской городской думы №136", - сказал Шапошников.

Против проголосовали депутаты Елена Янчук (КПРФ), Олег Шереметьев (КПРФ), Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"), Дарья Беседина ("Яблоко"), Елена Шувалова (КПРФ), Екатерина Енгалычева (КПРФ) и Евгений Ступин (КПРФ), передает ТВЦ.RU.

Воздержались от голосования за бюджет Москвы на ближайшие три года депутаты от "Яблока" Евгений Бунимович и Максим Круглов. Также воздержался от голосования парламентарий от КПРФ Дмитрий Локтев.

Как сообщила в ходе заседания министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов, редактор законопроекта Елена Зяббарова, общее число полностью или частично учтенных поправок ко второму чтению - 35. Источником их финансирования станет резервный фонд, предусмотренный на 2020 год в расходной части бюджета.

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