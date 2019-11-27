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Путин обсудил с губернатором Петербурга развитие города

18:37
  • среда
  • 27 ноября 2019

Президент находится с рабочей поездкой в Северной столице

Владимир Путин провел в среду рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Президент России находится с рабочей поездкой в Северной столице.

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"Обсудили планы развития города и в целом положение дел в Санкт-Петербурге", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин, находясь в Петербурге, простился с президентом и бывшим ректором Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. Она скончалась в минувшее воскресенье на 84-м году жизни. Глава государства возложил цветы к гробу и кратко пообщался с родственниками Вербицкой.

Позже Путин принял участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину. Бронзовую фигуру высотой 2,5 метра установили на Дальневосточном проспекте Санкт-Петербурга. Выступая на церемонии, президент отметил большой вклад Даниила Гранина в возрождение традиций милосердия и человеколюбия в российском обществе.

Затем Владимир Путин отправился в петербургский клуб дзюдо "Турбостроитель", где много лет сам занимался этим видом спорта. Президент осмотрел новые помещения и понаблюдал за тренировками, а после вручил государственные награды выдающимся спортсменам-дзюдоистам.

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