Путин на встрече с жителями Петербурга обнял плачущую бабушку (видео)

Президент пообещал разобраться с проблемами ее дочери

Президент России Владимир Путин в среду в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург пообщался с жителями города.

Во время общения произошел трогательный момент, сообщил в своем телеграм-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Когда президент уже собирался уходить, в толпе заплакала пожилая женщина.

"Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь", - написал Смирнов в своем блоге, сопроводив текст видео.

В настоящий момент Путин находится в Петербурге с рабочей поездкой. Он простился с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, открыл памятник Даниилу Гранину и провел встречу с губернатором Северной столицы. Подробнее об этом читайте в материале ТВЦ.RU.