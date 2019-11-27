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Появились фото и видео с места крупного ДТП в Москве с участием автобуса

19:32
  • среда
  • 27 ноября 2019

Авария произошла на Каширском шоссе

В Москве на Каширском шоссе произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и такси. В результате аварии пострадали два человека.

Машины столкнулись около 17:20 мкс возле дома №80. Как сообщили "Интерфаксу" в Госавтоинспекции, движение на участке, где произошла авария, затруднено.

Судя по данным, которые приводят очевидцы в соцсетях, таксист при перестроении совершил столкновение с автобусом. Из-за резкого торможения пассажиры автобуса попадали и получили различные травмы.

 
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