Появились фото и видео с места крупного ДТП в Москве с участием автобуса

Авария произошла на Каширском шоссе

В Москве на Каширском шоссе произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и такси. В результате аварии пострадали два человека.

Машины столкнулись около 17:20 мкс возле дома №80. Как сообщили "Интерфаксу" в Госавтоинспекции, движение на участке, где произошла авария, затруднено.

Судя по данным, которые приводят очевидцы в соцсетях, таксист при перестроении совершил столкновение с автобусом. Из-за резкого торможения пассажиры автобуса попадали и получили различные травмы.