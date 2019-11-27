Пресняков-старший назвал идеального кандидата на "Евровидение-2020"

Артист обивает пороги конкурса с 2005 года

Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто, по его мнению, должен представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году.

Артист считает, что достойно показать нашу страну сможет певец Алексей Панайотов при продюсировании Филиппа Киркорова, пишет "Газета.Ru".

"Это был бы идеальный тандем. Опыт Киркорова обязательно поможет Панайотову на Евровидении", - считает Пресняков-старший.

Панайотову катастрофически не ведет с "Евровидением" – он пытается туда пробиться аж с 2005 года. В 2016 году вместо артиста на "Евровидение" отправили Сергея Лазарева. В 2017 году Россия не участвовала в конкурсе. В 2018 году все были уверены в победе Панайотова, но в Лиссабон поехала Юлия Самойлова. В 2019 году певец не смог поехать, так как его покровитель – Первый канал, а в этом году претендентов отбирал ВГТРК.

Ранее появилась информация, что на конкурс может поехать Ольга Бузова. Однако главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал это бредом.

"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года. Кто будет представлять Россию на конкурсе, официально пока не объявлено.