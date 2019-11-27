На Украине разоблачили гинекологов, решивших грязно заработать

Одна из пациенток увидела себя на сайте 18+

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии.

Преступная деятельность продолжалась порядка 1,5 лет. Обман вскрылся, когда одна из пациенток случайно обнаружила видео со своим участием на ресурсе для взрослых.

Как оказалось, врачи, работавшие в кабинете гинекологии в Одесском областном онкологическом диспансере, вели скрытую запись приема, а потом продавали ее зарубежным порносайтам.

Правоохранительные органы провели обыск в кабинете врачей и изъяли флешки и жесткие диски с записями. Возбуждено уголовное дело.

Руководство Одесского онкодиспансера утверждает, что не знало о происходящем в стенах учреждения. Кабинет со скрытой камерой арендовала частная медицинская компания, которая работала автономно, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").