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В Россию завезли смертельно опасные бананы

20:45
  • среда
  • 27 ноября 2019

Плоды заражены мухой-горбаткой - это переносчик холеры

Россельхознадзор обнаружил в партии бананов из Эквадора переносчика холеры – многоядную муху-горбатку.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что риск распространения вредителя на территории России оценивается как высокий. Допускается возможность введения временных ограничений на поставки продукции высокого фитосанитарного риска.

Холера представляет собой острое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.

Как говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения, у большинства инфицированных холерой симптомы либо отсутствуют, либо проявляются в мягкой форме, и болезнь успешно лечится. Тяжелые случаи требуют быстрого лечения с использованием внутривенных вливаний и антибиотиков.

Многоядная муха-горбатка заражает многие продукты питания, в том числе муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу.

Видео: Естественный отбор. "Бананы"

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