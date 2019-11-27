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Грета Тунберг украла работу у экс-ведущего Top Gear

21:27
  • среда
  • 27 ноября 2019

Активистка оказалась хуже велосипедистов

Знаменитый бывший ведущий программы об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон разозлился на активистку Грету Тунберг из-за ее слов о вреде автомобилей.
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16-летняя шведка, по его мнению, убила передачу про автомобили, настроив молодежь против машин. В личном рейтинге неприязни Кларксон она "сделала невозможное, обогнав велосипедистов".

"Она идиотка. Проходя мимо, говоря, что мы все умрем, ты ничего не решишь, моя дорогая", - заявил Кларксон. Британский ведущий и раньше негативно высказывался о Тунберг. Ее речь в ООН он охарактеризовал как "подростковую истерику".

Кларксон был ведущим телепередачи To Gear до 2015 года, после чего покинул проект из-за скандала с продюсером. Сейчас он работает ведущим в собственном автомобильном шоу The Grand Tour.

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