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Трамп примерил на себя образ боксера и опозорился

21:14
  • среда
  • 27 ноября 2019

Американцы напомнили президенту, как он выглядит в реальности

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твитере новую фотографию в образе главного героя фильма "Рокки" и вызвал шквал насмешек со стороны пользователей интернета.

Речь идет о коллаже - к телу актера Сильвестра Сталлоне приделана голова Трампа.

Американцы принялись подшучивать над президентом, публикуя в ответ неудачные снимки Трампа. Большинство людей так и не поняло, в чем суть коллажа. Каких-либо подписей Трамп к фото не оставил.

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