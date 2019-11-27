Трамп примерил на себя образ боксера и опозорился

Американцы напомнили президенту, как он выглядит в реальности

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твитере новую фотографию в образе главного героя фильма "Рокки" и вызвал шквал насмешек со стороны пользователей интернета.

Речь идет о коллаже - к телу актера Сильвестра Сталлоне приделана голова Трампа.

Американцы принялись подшучивать над президентом, публикуя в ответ неудачные снимки Трампа. Большинство людей так и не поняло, в чем суть коллажа. Каких-либо подписей Трамп к фото не оставил.