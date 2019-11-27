ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путину показали большую подлодку "Петропавловск-Камчатский"

22:12
  • среда
  • 27 ноября 2019

Президент также поучаствовал в закладке корабля "Николай Зубов"

Президент России Владимир Путин посетил "Адмиралтейские верфи", где осмотрел  большую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" и принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов". Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Уже 315 лет здесь строят корабли самого разного класса и назначения. Сегодня мы даем старт строительству уже второго новейшего, уникального  по своим характеристикам мощного патрульного корабля ледового класса. Он задуман,  спроектирован так, чтобы нести службу именно в непростых, порой опасных непредсказуемых  северных условиях, эффективно решать широкий  спектр задач. Обеспечивать торговое судоходство на Северном морском пути, научные работы и, конечно, надежно защищать наши рубежи и национальные интересы  России в арктических широтах. Подчеркну: дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается  в числе наших  основных приоритетов", - сказал Путин.

Президент в среду находится с рабочим визитом в Петербурге. Во время общения главы государства с местными жителями произошёл трогательный момент.

Новости по теме
Владимир Путин посетил завод "Адмиралтейские верфи"
Владимир Путин посетил завод "Адмиралтейские верфи"
Завод "Адмиралтейские верфи"
Завод "Адмиралтейские верфи"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.