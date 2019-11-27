Путину показали большую подлодку "Петропавловск-Камчатский"

Президент также поучаствовал в закладке корабля "Николай Зубов"

Президент России Владимир Путин посетил "Адмиралтейские верфи", где осмотрел большую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" и принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов". Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Уже 315 лет здесь строят корабли самого разного класса и назначения. Сегодня мы даем старт строительству уже второго новейшего, уникального по своим характеристикам мощного патрульного корабля ледового класса. Он задуман, спроектирован так, чтобы нести службу именно в непростых, порой опасных непредсказуемых северных условиях, эффективно решать широкий спектр задач. Обеспечивать торговое судоходство на Северном морском пути, научные работы и, конечно, надежно защищать наши рубежи и национальные интересы России в арктических широтах. Подчеркну: дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших основных приоритетов", - сказал Путин.

Президент в среду находится с рабочим визитом в Петербурге. Во время общения главы государства с местными жителями произошёл трогательный момент.