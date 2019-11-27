Путин рассказал об особом значении Евро-2020

Россия при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков

Владимир Путин в среду провел встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином, передает "ТВ Центр". Глава российского государства заверил его в том, что Россия - как один из организаторов матчей юбилейного чемпионата Европы 2020 года - сделает все, чтобы не подвести Футбольную ассоциацию, болельщиков и игроков.

В свою очередь, глава УЕФА заявил, что уверен в возможностях нашей страны качественно проводить большие спортивные футбольные мероприятия, что показал прошедший в 11 российских городах чемпионат мира. По словам Чеферина, он был организован идеально.

"Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов. Для нас это имеет немаленькое значение, потому что когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его", - заявил Путин.