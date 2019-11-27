Представители всех фракции в Мосгордуме поддержали проект бюджета Москвы

Главный финансовый документ сделали социально ориентированным

Столичные парламентарии приняли бюджет Москвы на три ближайших года. Стоит отметить, что главный финансовый документ социально ориентирован. Именно на эту сферу ежегодно будет тратиться чуть более половины городской казны - около триллиона семисот миллиардов рублей. Так, расходы на здравоохранение увеличатся на 30%. На образование - на четверть, на развитие спорта - более чем на 60%, а на соцподдержку москвичей - почти на 20%.

То, что это обсуждение вряд ли окажется простым, было понятно изначально. Слишком уж важный вопрос стоял на повестке - второе чтение бюджета, которого ждёт вся Москва. Но дискуссию по поводу поправок к нему, а заодно и голосование - ряд депутатов от оппозиции неожиданно захотели подвинуть, предложив сначала поговорить на другие темы.

"От имени значительной группы депутатов я тоже требую, чтобы раздел "разное" был рассмотрен в начале", - сказала депутат Мосгордумы Елена Шувалова (фракция КПРФ).

- А вы не могли бы назвать группу депутатов? - Могу! - Называйте! - Шувалова Елена Анатольевна, Енгалычева Екатерина. - Её даже нет. - Шереметьев. - Его тоже нет. - Ну и что!

В итоге спикеру в очередной раз пришлось объяснять новоиспеченным коллегам, что есть регламент. И что городской бюджет куда важнее депутатских запросов, рассмотреть которые Мосгордума не может уже несколько заседаний подряд. Во многом, кстати, по вине самих депутатов от оппозиции.

"Я напомню коллегам, если бы мы меньше на предыдущих заседаниях выступали по ведению, пререкались, обсуждали расстрел и повешение… то мы бы и "Разное" успели рассмотреть гораздо раньше", - уверен депутат Мосгордумы Кирилл Щитов (фракция "Единая Россия").

В этот раз без пререканий, увы, тоже не обошлось. Председателю Мосгордумы то и дело приходилось призывать коллег к порядку. Угрожать санкциями. И периодически звонить в колокольчик, унимая особо буйных.

Эти меры, правда, помогали не очень. При этом время шло. А рассмотреть предстояло еще более сотни поправок, дискуссия вокруг которых то и дело перерастала в бессмысленный спор, уже изрядно надоевший многим депутатам.

Я "Предлагаю базар этот прекратить. То там мы неправильно проголосовали. Давайте все-таки будем внимательными и будем следить за тем, как идет работа в Мосгордуме. Уже невозможно просто. Коллеги, возьмите себя в руки и работайте", - призвала депутат Мосгордумы Татьяна Батышева (фракция "Единая Россия").

Но сделать это удавалось с трудом. К примеру, депутат Енгалычева, так увлекшись критикой бюджета, случайно перепутала кнопки, проголосовав против поправки, которую внесла её же фракция КПРФ. Речь о выплатах "детям войны", которые в Москве начнут производить со следующего года.

"Реально произошла ошибка. Прошу поддержать и в соответствии с регламентом - переголосовать!" – объявила она.

- В соответствии с какой статьей регламента?

- Ну, только что говорили, что можно признать сбоем и заново переголосовать!

- Что значит можно признать? Можно признать, если технический сбой был. А если вы не так проголосовали, это не технический сбой!

"Человек говорит, что он голосовал по-другому. И за него сидят люди и решают, как он проголосовал. Что вообще происходит? Цирк какой-то!" – сказала Шувалова.

На цирк это заседание Мосгордумы и вправду иногда походило. Во многом, кстати, из-за все тех же депутатов от оппозиции, яростно отстаивающих свои поправки. Многие из них предполагали сокращение расходов бюджета или их изменение в большую сторону. В связи с чем главе департамента финансов Москвы Елене Зяббаровой десятки раз приходилось повторять одно и тоже.

"Общие характеристики бюджета, утвержденные в первом чтении, являются неприкосновенными. Мы можем вносить поправки только в рамках утвержденных характеристик", - заявила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Но оппозиция не унималась. Хотя чуть меньше месяца назад, во время голосования в первом чтении, финансовые параметры бюджета депутатов, которые сегодня яростно критиковали документ, вполне устраивали. Три с лишним триллиона рублей. Большая часть из которых пойдёт на социальную поддержку граждан. На треть увеличены расходы на модернизацию здравоохранения. Огромная часть средств заложена на образование. Ремонт дорог. Строительство метро. Плюс индексация пособий и различные выплаты социально незащищенным категориям граждан.

"Бюджет сбалансированный. Социальный и инвестиционный одновременно. Приняты наши ключевые поправки. Поправка о доплатах "детям войны". Поправка об индексации выплат всем семьям с детьми", - сказал заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

"Буду голосовать за, но одновременно соглашусь, что многие поправки дают почву для размышления", - заявил депутат Мосгордумы, объединение "Моя Москва" Валерий Головченко.

"Мы выполним решение бюро КПРФ. Сегодня фракция КПРФ большинством голосов поддержала данный бюджет", - объявил депутат Мосгордумы Николай Зубрилин (фракция КПРФ).

В итоге спустя больше шести часов обсуждения бюджет Москвы приняли во втором чтении. За него проголосовало большинство депутатов Мосгордумы, включая, кстати, и оппозицию. На очереди третье, техническое чтение, которое, по сути, ни на что уже не влияет.

Александр Панюшкин, Александр Званцев, "ТВ Центр", Москва.