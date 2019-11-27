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Собянин назвал новый бюджет Москвы гарантией развития

22:45
  • среда
  • 27 ноября 2019

Мэр столицы поблагодарил депутатов Мосгордумы за работу

Новый трехлетний бюджет Москвы - гарантия устойчивого развития города. Так принятие главного финансового документа столицы прокомментировал Сергей Собянин.

На своей странице в интернете он поблагодарил депутатов Мосгордумы за конструктивную работу, передает "ТВ Центр". Мэр отметил, что за бюджет проголосовали 35 из 45 депутатов – представители всех фракций: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", "Яблока" и "Моей Москвы".

По словам Сергея Собянина, изменения в бюджет детально обсуждались с депутатами, и власти города смогли найти ресурсы для увеличения расходов по ряду приоритетных направлений. Мэр подчеркнул, бюджет носит не только социальный характер, но и гарантирует развитие столицы. Он полностью обеспечивает финансирование крупнейших транспортных проектов, в том числе строительство дорог, метро, Московских центральных диаметров, а также предоставляет все ресурсы для реализации программы реновации, поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса.

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