Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

Участники саммита подпишут ряд важных документов

Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в саммите Организации договора по коллективной безопасности.

На предстоящем заседании планируется рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. По итогам саммита ожидается подписание ряда документов, передает "Газета.Ru".

О некоторых пунктах повестки предстоящего Совета коллективной безопасности Организации накануне рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.