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Российские врачи приступили к работе в сирийском городе Камышлы

09:20
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Медики привезли с собой необходимое оборудование

Отряд российских военных врачей из госпиталя имени Бурденко начал работу в поликлинике сирийского города Камышлы. По случаю приезда наших медиков прошел торжественный митинг, который собрал более 300 горожан. Этот пункт помощи стал первым в провинции Хасеке и вторым на северо-востоке Сирии, передает "ТВ Центр".

Российские врачи незамедлительно приступили к приёму пациентов. Всё необходимое диагностическое оборудование и лекарства медицинский отряд привез с собой. Помимо амбулаторной помощи на базе полевого военного госпиталя, сформированы две выездные бригады. В составе российских колонн с гуманитарным грузом они смогут выезжать в отдаленные населенные пункты.

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