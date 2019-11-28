Российские врачи приступили к работе в сирийском городе Камышлы

Медики привезли с собой необходимое оборудование

Отряд российских военных врачей из госпиталя имени Бурденко начал работу в поликлинике сирийского города Камышлы. По случаю приезда наших медиков прошел торжественный митинг, который собрал более 300 горожан. Этот пункт помощи стал первым в провинции Хасеке и вторым на северо-востоке Сирии, передает "ТВ Центр".

Российские врачи незамедлительно приступили к приёму пациентов. Всё необходимое диагностическое оборудование и лекарства медицинский отряд привез с собой. Помимо амбулаторной помощи на базе полевого военного госпиталя, сформированы две выездные бригады. В составе российских колонн с гуманитарным грузом они смогут выезжать в отдаленные населенные пункты.