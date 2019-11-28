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Ситуация с поломкой туалетов на МКС переполошила интернет

08:37
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Как выжить в космосе без туалета?

Нештатная ситуация на орбите. В американском сегменте МКС сломался туалет, в нашем модуле автоматика просигналила – бак переполнен. Аудитория на земле сопереживала тем, кто оказался в безвыходной буквально ситуации, и поддерживала покорителей космоса, передает "ТВ Центр".

Информационные сайты рисовали картину драматическую, доложили землянам –  оба туалета российского производства, ни один не работает, космонавты вынуждены пользоваться памперсами.

Туалеты еще имеются и в двух пилотируемых кораблях "Союз", но использовать их положено только в ходе автономного полета корабля,  в других ситуациях - только в случае крайней необходимости.

Во второй половине дня полетели радостные сообщения - туалет у американцев на МКС снова работает. Роскосмос отрапортовал - туалет в российском сегменте исправен.

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