Ситуация с поломкой туалетов на МКС переполошила интернет

Как выжить в космосе без туалета?

Нештатная ситуация на орбите. В американском сегменте МКС сломался туалет, в нашем модуле автоматика просигналила – бак переполнен. Аудитория на земле сопереживала тем, кто оказался в безвыходной буквально ситуации, и поддерживала покорителей космоса, передает "ТВ Центр".

Информационные сайты рисовали картину драматическую, доложили землянам – оба туалета российского производства, ни один не работает, космонавты вынуждены пользоваться памперсами.

Туалеты еще имеются и в двух пилотируемых кораблях "Союз", но использовать их положено только в ходе автономного полета корабля, в других ситуациях - только в случае крайней необходимости.

Во второй половине дня полетели радостные сообщения - туалет у американцев на МКС снова работает. Роскосмос отрапортовал - туалет в российском сегменте исправен.