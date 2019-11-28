Как принимали трехлетний бюджет Москвы

В чем основное отличие нового бюджета от версий прошлых лет? И что означает социальный характер главного финансового документа Москвы для горожан?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Если рассматривать поправки, которые были поданы депутатами, а это традиционная работа перед вторым чтением бюджета, здесь необходимо отметить, что 51 поправка из 146 была не связана с перераспределением средств. Это были запросы к органам исполнительной власти за разъяснениями", - отметил депутат.