ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия направила очередную колонну с гумпомощью в Донбасс

09:13
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Будет доставлено порядка 580 тонн грузов

Этим утром МЧС России направило в Донбасс очередную, 93-ю по счету, колонну гуманитарной помощи. Автомобили выдвинулись из Донского спасательного центра в Ростовской области к границе. Об этом пишут "Известия".

После прохождения всех необходимых процедур часть машин направится в Луганск, а другая - в Донецк. Жителям самопровозглашенных республик доставят более 580 тонн грузов, в составе которых медикаменты и детские продуктовые наборы.

Первый конвой МЧС был направлен в Донбасс в августе 2014 года. За это время население ЛНР и ДНР получило свыше 80 тысяч тонн гумпомощи.

Читайте также:
Главное сегодня
Гуманитарная помощь жителям Донбасса
Гуманитарная помощь жителям Донбасса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.