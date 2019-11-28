Россия направила очередную колонну с гумпомощью в Донбасс

Будет доставлено порядка 580 тонн грузов

Этим утром МЧС России направило в Донбасс очередную, 93-ю по счету, колонну гуманитарной помощи. Автомобили выдвинулись из Донского спасательного центра в Ростовской области к границе. Об этом пишут "Известия".

После прохождения всех необходимых процедур часть машин направится в Луганск, а другая - в Донецк. Жителям самопровозглашенных республик доставят более 580 тонн грузов, в составе которых медикаменты и детские продуктовые наборы.

Первый конвой МЧС был направлен в Донбасс в августе 2014 года. За это время население ЛНР и ДНР получило свыше 80 тысяч тонн гумпомощи.