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Празднику быть: Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря

08:27
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Общее число праздничных дней предлагают оставить прежним

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем. 
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Авторы инициативы считают необходимым сместить выходные дни таким образом, чтобы 31 декабря был нерабочим. При этом общее число праздничных дней предлагается оставить прежним.  

Такое нововведение, как считают законодатели, позволит россиянам более рационально использовать праздничные дни, а также поможет избежать конфликтов между работниками и работодателями. Ведь не секрет, что 31 декабря многие граждане делают все возможное, чтобы побыстрее уйти с работы или вовсе ее пропустить. 

Как пишут "Известия", авторами законопроекта стали председатель комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев, руководитель думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов.

Напомним, в 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.

Ранее в Роструде сообщили, что 31 декабря работник может взять выходной в счет отпуска или за ранее отработанное сверхурочное время. Однако в этом случае он может лишиться части зарплаты. 

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