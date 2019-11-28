Как Макрон отреагировал на предложение Путина по ракетам

Президент Франции заинтересовался предложением российского лидера о ракетах в Европе

Предложение российского лидера Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе будет его изучено во Франции. Его готов рассмотреть президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает в четверг "Газета.Ru" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.

По данным издания, письмо Макрона было отправлено Путину 23 октября. В нем французский лидер отмечает, что предложение российской стороны "заслуживает тщательного рассмотрения". Идея, по планам Парижа, будет рассмотрена в многостороннем формате.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу выразил мнение, что США заранее готовились к "разрушению договора". По словам министра, ДРСМД перестал соответствовать интересам Вашингтона на фоне растущей военной мощи Китая.

Документ перестал действовать в начале августа.