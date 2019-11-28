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Юлия Михалкова похвасталась своими пельменями

09:30
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Звезда наплевала на диету

36-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова, которая снимается в кулинарной передаче, объехала десять столичных ресторанов, где поела и приготовила пельмени. 
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Бывшая звезда "Уральских пельменей" пообщалась с поварами и попробовала приготовить пельмени по специальным рецептам. Судя по опубликованным в Instagram фотографиям, актриса подошла к этому делу серьезно и обстоятельно, как старательная ученица. 

Результатом своих трудов она осталась довольна, учитывая восторженный пост в соцсети. Пельмени получились настолько вкусными, что она забыла про диету. "Итог: пришлось съесть 58 пельменей! За один день! А вы говорите, жизнь актера легкая!" - сообщила Юлия Михалкова, спросив подписчиков, каков их рекорд по поеданию пельменей. 

Интернет-пользователи припомнили, как часто они едят это блюдо, и позволили себе несколько шуток по поводу фигуры Михалковой, а также ее ухода из "Уральских пельменей". 

- Куда ты их поместила, Юлечка?

- А они Уральские?

- Соскучились по пельменям?!

- В "Уральских пельменях" Вы были звезда, а сейчас реклама семечек и дегустация пельменей.

- Пельмени Юлечку все же не отпускают. 

Напомним, недавно Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и объявила об уходе из юмористического шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Прощаясь с коллегами, она выложила фотографию с тарелкой пельменей. Сейчас красавица готовит свое ток-шоу с "интеллигентным юмором", снимает кулинарную передачу и монтирует "острый видео-проект в интернете". 

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