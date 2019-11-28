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Россия научит страны ОДКБ бороться с терроризмом

11:39
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Москва готова поделиться полученным в Сирии опытом

Вопросы международной и региональной стабильности в центре внимания в Бишкеке на саммите ОДКБ. В сессии Совета коллективной безопасности участвуют лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, которая этим форумом завершает свое председательство в организации, передает "ТВ Центр".

Мероприятия проходят в государственной резиденции под Бишкеком. Владимира Путина в фойе конгресс-холла встретил хозяин саммита Сооронбай Жээнбеков. После традиционной церемонии фотографирования лидеры отправились на заседание в узком составе. Затем собрались уже в широком формате с участием министров профильных ведомств. В повестке - около 20 вопросов, в том числе развитие военного потенциала, взаимодействие с ООН в борьбе с терроризмом и координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ.

Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин заявил о необходимости активизировать работу центра кризисного реагирования ОДКБ и совместно проводить операции против террористов. При этом Россия готова поделиться опытом, полученным в Сирии.

"Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили в работе по этому направлению в Сирии, применять его в практической работе по совершенствованию оперативных возможностей сил ОДКБ", - сказал Путин.

Кроме того, Владимир Путин поддержал идею об участии военных стран ОДКБ в Параде Победы 9 мая 2020 года на Красной площади.

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