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Отношения между Китаем и США резко обострились

11:49
  • четверг
  • 28 ноября 2019

МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

В четверг резко обострились и без того напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном. Подписанный Дональдом Трампом закон о защите демократии в Гонконге в КНР расценили как вмешательство во внутренние дела страны и пригрозили ответными мерами. Протест выразили и в самом административном районе Китая, который решил взять под свою опеку американский президент.
В Гонконге готовятся к новым беспорядкам

В четверг утром около сотни полицейских вошли на территорию кампуса Политехнического университета Гонконга. Они заняты поиском и устранением взрывоопасных веществ, которые могли оставить после себя демонстранты. Известно, что протестующие украли из лаборатории опасные химикаты, из которых изготавливали самодельные бомбы и коктейли Молотова, передает "ТВ Центр".

Зачинщики массовых беспорядков, погромов и погружения в хаос некогда процветающего мегаполиса празднуют победу и созывают пресс-конференцию. Информационный повод есть: их бесчинства поддержал сам Дональд Трамп.

В четверг вечером поддержанные Вашингтоном протестующие Гонконга намерены вывести на улицы 100 тысяч человек. Эти люди, которые призывают покарать санкциями собственную страну, собираются праздновать День Благодарения. Исключительно североамериканский праздник. Таким образом, они якобы выразят благодарность международному сообществу за поддержку. Сейчас в отношении специального административного района Китая со стороны США действует льготный торгово-экономический, таможенный и инвестиционный режим. Почти полторы тысячи американских компаний имеют бизнес в одном из ведущих финансовых центров Азии и мира.

Но в своем желании прижать Пекин и сделать его посговорчивее при заключении торгового соглашения со Штатами, Белый Дом, судя по всему, готов наплевать на интересы собственных предпринимателей.

Накануне президент США подписал закон о правах человека и демократии - нет, не в своей стране, а в Гонконге. Против тех, кто их якобы нарушает, могут быть введены санкции. Помимо этого, Трамп одобрил документ, запрещающий экспорт специализированного полицейского оборудования из-за океана в Гонконг, якобы, чтобы оно не использовалось для разгона демонстрантов. Неприкрытое вмешательство в дела суверенного государства хозяин Белого Дома преподнес как заботу. И ничего, что о ней никто не просил.

Гонконгские власти резко осудили вмешательство во внутренние дела. Заявили, что поощрение протестующих не будет способствовать улучшению ситуации и подчеркнули: любые односторонние изменения торгово-экономической политики аукнутся обеим сторонам.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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Уличные беспорядки в Гонконге
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