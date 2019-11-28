Энистон бьется в истерике после смерти возлюбленного

Ей понадобилась помощь врачей

У 50-летней актрисы Дженнифер Энистон возникли проблемы со здоровьем после смерти ее бывшего возлюбленного Гарри Мортона. Как пишут иностранные СМИ, к дому звезды приехала бригада медиков.

По неподтвержденной информации, у звезды сериала "Друзья" случился нервный срыв. Предполагается, что ее шокировала новость о кончине Гарри Мортона - бизнесмена, владельца сети ресторанов, который утешил Энистон после ее развода с Брэдом Питтом. 38-летний мужчина умер в результате сердечного приступа.

Анонимные источники утверждают, что в последнее время Дженнифер Энистон пребывает во взвинченном состоянии. Она якобы может в любой момент расплакаться или надолго погрузиться в себя. Поговаривают, будто актриса переживает кризис среднего возраста. Как пишут журналисты, Энистон осознала, что она больше не может конкурировать с молодыми голливудскими красавицами. При этом ее личная жизнь далека от идеальной: после двух неудачных браков она осталась в одиночестве, так и не родив ребенка.

Примечательно, что слухи о депрессии Энистон появляются не в первый раз. В ноябре желтая пресса писала, что актриса не может смотреться в зеркало без макияжа и считает себя старухой.

Ранее Дженнифер Энистон утверждала, что ее не пугает возраст. По словам знаменитости, после 50 лет жизнь не прекращается. "Физически я чувствую себя чудесно", - заявила она, добавив, что людям следовало бы быть тактичнее при разговоре о возрасте.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон состояли в браке с 2000 по 2005 год. После этого звезда "Бойцовского клуба" женился на Джоли, а Энистон отдала свое сердце актеру Джастину Теру. Энистон и Теру прожили вместе три года, после чего объявили о расставании.