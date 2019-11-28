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В Волгограде идет масштабное обновление поликлиник

12:04
  • четверг
  • 28 ноября 2019

В учреждениях проводится ремонт

В Волгограде в рамках регионального проекта "Развитие детского здравоохранения" идёт обновление поликлиник. Так, например, в одно из медучреждений закуплено новое оборудование на сумму в 26 миллионов рублей.

Кроме того, там провели масштабный ремонт. Также создана специальная зона комфорта, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя более уютно. Сейчас стены оформляют сказочными рисунками, а позже появится и новая яркая мебель.

Как отмечают сотрудники больницы, такого крупного обновления не было больше 15 лет.

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