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На нефтезаводе в США прогремели взрывы (видео)

12:03
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Объявлена эвакуация

В Техасе объявлена принудительная эвакуация населения после взрывов на нефтехимическом заводе. Свои дома покидают 60 тысяч человек, которые проживают в радиусе шести с половиной километров от НПЗ, передает "ТВ Центр".

Первый взрыв на предприятии произошел еще накануне утром, после чего в здании начался сильный пожар. Известно о троих пострадавших - это сотрудники завода, они госпитализированы с ожогами и переломами. В соседних домах выбиты стекла.

Второй взрыв прогремел спустя 12 часов, всё это время пожарные пытались справиться с возгоранием. Огонь до сих пор не потушен.

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Взрыв на нефтезаводе в США
Взрыв на нефтезаводе в США
Взрыв на нефтезаводе в США
Взрыв на нефтезаводе в США
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