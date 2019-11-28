На нефтезаводе в США прогремели взрывы (видео)

Объявлена эвакуация

В Техасе объявлена принудительная эвакуация населения после взрывов на нефтехимическом заводе. Свои дома покидают 60 тысяч человек, которые проживают в радиусе шести с половиной километров от НПЗ, передает "ТВ Центр".

Первый взрыв на предприятии произошел еще накануне утром, после чего в здании начался сильный пожар. Известно о троих пострадавших - это сотрудники завода, они госпитализированы с ожогами и переломами. В соседних домах выбиты стекла.

Второй взрыв прогремел спустя 12 часов, всё это время пожарные пытались справиться с возгоранием. Огонь до сих пор не потушен.